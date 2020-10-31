مدرب الأهلي: خطوات قليلة تفصلنا عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا

قال سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة الدوري هذا الموسم كانت مستحقة والفريق فاز بها بعد مجهود شاق، متمنيًا أن يواصل الأهلي مسيرة الانتصارات ويفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأبدى قمصان سعادته بوجود عدد من اللاعبين الناشئين مع الفريق الأول، مشيدًا بمحمد فخري الذي صنع الهدف الثالث من تمريرة مميزة لمحمود عبد المنعم كهربا، مؤكدًا أنه من اللاعبين المميزين ويستحق فرصة اللعب في الفريق الأول.





وتعليقًا على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أكد قمصان أنه مدير فني مميز ويتحدث دائمًا مع اللاعبين الكبار والصغار ويعطي الجميع حقه، كما أنه يعرف جيدًا قدر وحجم النادي الأهلي.





واختتم قمصان تصريحاته متمنيًا أن تكلل مجهودات موسيماني والجهاز الفني في الفترة المقبلة بالفوز بلقب البطولة الإفريقية، بعد أن أصبح الأهلي قريبًا منها للغاية، ولم يتبقَّ على الحسم إلا خطوات قليلة.



