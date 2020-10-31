مدرب الأهلي: خطوات قليلة تفصلنا عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:47 م
علي نبوي
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قال سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة الدوري هذا الموسم كانت مستحقة والفريق فاز بها بعد مجهود شاق، متمنيًا أن يواصل الأهلي مسيرة الانتصارات ويفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأبدى قمصان سعادته بوجود عدد من اللاعبين الناشئين مع الفريق الأول، مشيدًا بمحمد فخري الذي صنع الهدف الثالث من تمريرة مميزة لمحمود عبد المنعم كهربا، مؤكدًا أنه من اللاعبين المميزين ويستحق فرصة اللعب في الفريق الأول.
وتعليقًا على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أكد قمصان أنه مدير فني مميز ويتحدث دائمًا مع اللاعبين الكبار والصغار ويعطي الجميع حقه، كما أنه يعرف جيدًا قدر وحجم النادي الأهلي.
واختتم قمصان تصريحاته متمنيًا أن تكلل مجهودات موسيماني والجهاز الفني في الفترة المقبلة بالفوز بلقب البطولة الإفريقية، بعد أن أصبح الأهلي قريبًا منها للغاية، ولم يتبقَّ على الحسم إلا خطوات قليلة.
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