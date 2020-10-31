ميلان يعلن تعافي 3 من نجومه من فيروس كورونا

أعلن ميلان الإيطالي في الآونة الأخيرة عن تعافي 3 لاعبين في صفوفه كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن الثلاثي من الحتمل أن يكونوا جاهزين لمواجهة ميلان أمام أودينيزي غدًا الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال ميلان في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ونقلها موقع فوتبول إيطاليا:"يعلن ميلان أن نتيجة اختبار ماتيو جابيا جاءت سلبية وسيخضع اللاعب لفحص طبي السبت قبل العودة إلى التدريبات الجماعية".

وأضاف:"تعافى أيضًا جيانلويجي دوناروما وينس بيتر هاوجي من الفيروس، حيث لم تظهر عليهما أي أعراض وجاءت نتيجة آخر اختبارات لهما سلبية".

واختتم ميلان بيانه:"أبلغ ميلان السلطات الصحية عن اللاعبين وسيسمح لهما بالعودة مباشرة إلى التدريبات".