سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:35 م
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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افتتحت اسعار الذهب تعاملات اليوم الاحد، 1-11-2020، على استقرار بعد ارتفاعات قوية تعرضت لها في تعاملات الأمس السبت.


وكانت اسعار الذهب قد قفزت في تعاملات الامس السبت بقيمة 2 جنيه للجرام بعد سلسلة من التراجعات.

 

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الصاغة بمصر اليوم الاحد 1-11-2020 الأسعار التالية:

 

حقق سعر الجرام "عيار 18 "نحو 701 جنيها.

 و سجل سعر جرام عيار 24  حوالي  735 جنيهًا.

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6548 جنيهًا

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