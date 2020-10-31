سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر

افتتحت اسعار الذهب تعاملات اليوم الاحد، 1-11-2020، على استقرار بعد ارتفاعات قوية تعرضت لها في تعاملات الأمس السبت.





وكانت اسعار الذهب قد قفزت في تعاملات الامس السبت بقيمة 2 جنيه للجرام بعد سلسلة من التراجعات.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الصاغة بمصر اليوم الاحد 1-11-2020 الأسعار التالية:

حقق سعر الجرام "عيار 18 "نحو 701 جنيها.

و سجل سعر جرام عيار 24 حوالي 735 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6548 جنيهًا