سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:35 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
افتتحت اسعار الذهب تعاملات اليوم الاحد، 1-11-2020، على استقرار بعد ارتفاعات قوية تعرضت لها في تعاملات الأمس السبت.
وكانت اسعار الذهب قد قفزت في تعاملات الامس السبت بقيمة 2 جنيه للجرام بعد سلسلة من التراجعات.
وسجلت أسعار الذهب في أسواق الصاغة بمصر اليوم الاحد 1-11-2020 الأسعار التالية:
حقق سعر
الجرام "عيار 18 "نحو 701 جنيها.
و
سجل سعر جرام عيار 24 حوالي 735 جنيهًا.
وسجل
سعر الجنيه الذهب نحو 6548 جنيهًا
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا