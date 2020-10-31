عربي بدر يوجه رسالة خاصة إلى مدرب الأهلي

أكد عربي بدر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سعادته البالغة بالحصول على لقب الدوري الممتاز مع الفريق، مؤكدًا أنه يتقدم بالشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي منحه الفرصة للمشاركة في المباريات.





وأكد عربي أنه سعيد بقيام الجهاز الفني بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للعب مع الفريق الأول والظهور بشكل جيد، مشددًا على أنه نجاح لقطاع الناشئين، ويكسب اللاعبين خبرات كبيرة بالتدريبات مع الفريق الأول على مدى 3 سنوات.





وأوضح بدر أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر ويحاول دائمًا تلبية تعليمات الجهاز الفني، وجاهز للعب في أي مركز وفقًا لاحتياجات الفريق.





وتمنى اللاعب الشاب أن يحصد الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكي يواصل سجله الرائع كأكثر فريق حصولًا على البطولة، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلاته، لافتًا إلى أنه حلم كبير يحلم به جميع اللاعبين.



