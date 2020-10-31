محمود وحيد: سنقاتل من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ووجه وحيد التهنئة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي على الفوز باللقب الخامس على التوالي، مؤكدًا أن الفريق لن يفرط في أي بطولة هذا الموسم.

وأكد أن الفريق سيقاتل من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد بلوغ المباراة النهائية من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم الفريق. 

وأضاف أن اللاعبين والجهاز الفني أغلق صفحة الدوري والتركيز سيكون في البطولة الإفريقية وبطولة كأس مصر التي ستكون أفضل ختام لموسم شاق.

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