محمود وحيد: سنقاتل من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

محمود وحيد: سنقاتل من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:38 م
علي نبوي
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أعرب محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.
ووجه وحيد التهنئة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي على الفوز باللقب الخامس على التوالي، مؤكدًا أن الفريق لن يفرط في أي بطولة هذا الموسم.
وأكد أن الفريق سيقاتل من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد بلوغ المباراة النهائية من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم الفريق.
وأضاف أن اللاعبين والجهاز الفني أغلق صفحة الدوري والتركيز سيكون في البطولة الإفريقية وبطولة كأس مصر التي ستكون أفضل ختام لموسم شاق.