نجم الأهلي: نتطلع إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أكد الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي، على سعادته بالمشاركة مع زملائه في التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق خاض موسمًا صعبًا للغاية بسبب أزمة كورونا، ولكنه نجح في التعامل معه وحقق اللقب للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.





وقال جيرالدو إن اللاعبين المحترفين بالأهلي قضوا وقتًا صعبًا بسبب كورونا وتوقف النشاط الكروي، ولكنهم الآن أصبحوا جاهزين بقوة للمباريات المتبقية في الموسم.





وأضاف: «الفريق انتهى من الدوري وتوج باللقب ولكن لدينا ارتباط مهم جدا يوم 27 في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي نتطلع إلى تحقيقها».





وقال إنه راضٍ عن مستواه مع الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يتطور أداؤه يومًا بعد يوم مع المدير الفني الجديد بيتسو موسيماني.





وأضاف: «سعداء بوجود مؤمن زكريا اليوم في احتفالية الدوري خاصة أنه يرتبط بعلاقة قوية جدا مع اللاعبين».





وقال: «أتمنى تكرار إنجاز جيلبرتو وفلافيو مع الأهلي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق إنجاز الثنائي الأنجولي الذي سبق له التتويج باللقب الإفريقي الغالي».





وأتم: «هناك بعض الأخبار المغلوطة الخاصة بمستقبلي مع الأهلي ولكن في النهاية لا أتعامل مع هذه الشائعات، في النهاية أنا لاعب محترف وأتعامل مع الأمور باحترافية شديدة».



