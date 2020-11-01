شاهد.. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث إليها حول أزمة الإساءة للنبي؟

قال الإعلامي محمد الباز، تعليقا على حوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الجزيرة، والذي أوضح فيه حقيقة تصريحاته التي أسيء فهمها حول أزمة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنّ هناك بعض الأمور والتصريحات تكون خطورتها ليست فيها بحد ذاتها، ولكنّ في تبعاتها.





وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنّ الرئيس الفرنسي أكد أنه ليس هناك مشكلة لدى فرنسا مع الإسلام أو أي دين من الأديان، منوهًا بأنّ فرنسا بالأساس دولة ليس لها دين رسمي.





وتابع الباز، أنّه كان من الضروري أن يخرج ماكرون لتوضيح هذه الأمور للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنّ العالم الإسلامي لا يحسن التعامل مع مثل هذه الأمور، فالقانون الفرنسي يرفض الإساءة لأي فئة أو جماعة معينة، ولو تم اللجوء للقضاء الفرنسي في هذه القضية لا ينصف القانون المسلمين.



