شاهد.. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث إليها حول أزمة الإساءة للنبي؟

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، تعليقا على حوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الجزيرة، والذي أوضح فيه حقيقة تصريحاته التي أسيء فهمها حول أزمة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنّ هناك بعض الأمور والتصريحات تكون خطورتها ليست فيها بحد ذاتها، ولكنّ في تبعاتها.

وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنّ الرئيس الفرنسي أكد أنه ليس هناك مشكلة لدى فرنسا مع الإسلام أو أي دين من الأديان، منوهًا بأنّ فرنسا بالأساس دولة ليس لها دين رسمي.

وتابع الباز، أنّه كان من الضروري أن يخرج ماكرون لتوضيح هذه الأمور للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنّ العالم الإسلامي لا يحسن التعامل مع مثل هذه الأمور، فالقانون الفرنسي يرفض الإساءة لأي فئة أو جماعة معينة، ولو تم اللجوء للقضاء الفرنسي في هذه القضية لا ينصف القانون المسلمين.

واستطرد أنّ اختيار ماكرون الجزيرة القطرية للحديث إليها هو بالأساس ضربة لها وليس في صالحها، موضحًا أن ماكرون اختار الجزيرة لأنها هي التي حركت وحشدت الرأي العام الإسلامي ضد فرنسا، ولأنها التي روجت تصريحاته على نحو خاطئ، والتي دعت لمقاطعة البضائع الفرنسية، وذلك للتغطية على حملة المقاطعة القطرية، فهو يرد على الجزيرة وأكاذيبها بحديثه لها.

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ماكرون تصريحات ماكرون الفجر الرسوم المسيئة الجزيرة الإسلام

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