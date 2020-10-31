الباز: "لولا كورونا لافتتحت الدولة المصرية كل يوم مشروعًا"
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:19 م
داليا الحسين
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علق الإعلامي محمد الباز، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، 6 مشروعات تنموية على أرض الفيروز، قائلًا: "لولا جائحة كورونا، لافتتحت الدولة المصرية مشروعًا كل يوم".
ولفت، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم في مصر، منوهًا إلى أن هناك توجهًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية لتطوير التعليم في مصر.
ونوه "الباز" إلى أنه بسبب الزيادة السكانية، ووصول مصر إلى 125 مليون نسبة بعد 12 سنة، ستكون الدولة بحاجة إلى بناء 53 جامعة حتى تستوعب تلك الزيادة، موضحًا أن تكلفة الجامعة الواحدة من 8 إلى 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن الجامعات الأهلية التي تخطط الدولة لإنشائها ستتنافس مع الجامعات الخاصة وستشد من أزر الجامعات الحكومية، مواصلًا: "لسنا بحاج3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.
وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة
وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.
ولفت، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم في مصر، منوهًا إلى أن هناك توجهًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية لتطوير التعليم في مصر.
ونوه "الباز" إلى أنه بسبب الزيادة السكانية، ووصول مصر إلى 125 مليون نسبة بعد 12 سنة، ستكون الدولة بحاجة إلى بناء 53 جامعة حتى تستوعب تلك الزيادة، موضحًا أن تكلفة الجامعة الواحدة من 8 إلى 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن الجامعات الأهلية التي تخطط الدولة لإنشائها ستتنافس مع الجامعات الخاصة وستشد من أزر الجامعات الحكومية، مواصلًا: "لسنا بحاج3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.
وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة
وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.