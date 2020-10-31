الباز: "لولا كورونا لافتتحت الدولة المصرية كل يوم مشروعًا"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي محمد الباز، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، 6 مشروعات تنموية على أرض الفيروز، قائلًا: "لولا جائحة كورونا، لافتتحت الدولة المصرية مشروعًا كل يوم".

ولفت، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم في مصر، منوهًا إلى أن هناك توجهًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية لتطوير التعليم في مصر.

ونوه "الباز" إلى أنه بسبب الزيادة السكانية، ووصول مصر إلى 125 مليون نسبة بعد 12 سنة، ستكون الدولة بحاجة إلى بناء 53 جامعة حتى تستوعب تلك الزيادة، موضحًا أن تكلفة الجامعة الواحدة من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وأضاف أن الجامعات الأهلية التي تخطط الدولة لإنشائها ستتنافس مع الجامعات الخاصة وستشد من أزر الجامعات الحكومية، مواصلًا: "لسنا بحاج3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

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