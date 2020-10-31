ماذا قال عمرو أديب بعد حصول الأهلى على درع الدوري 42

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي لعد حصوله على الدوري 42، قائلا: "كل سنة بقول نفس الكلام.. وبحس بكرشة نفس، غيرت القنوات والأهلي ياخد الدوري، عملت دايت وخسيت والأهلي ياخد الدولي، عزلت من المنيل والأهلي ياخد الدولي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ساخرا: "بس أنا بقولكم دي أخر سنة الأهلي هياخد الدوري.. كل سنة بقول الكلمتين دول"، مشيدا بحضور اللاعب مؤمن زكريا حفل استلام درع الدوري، مضيفا: "طب أنا نفسي اتصور مع الدرع حتى لو في النادي الأهلي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "هو الدرع مش ناوي يخرج ويروح الناحية التانية بقا".

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