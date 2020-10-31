تفاصيل يوم الوداع والوفاء بين معلمة رحلت وطلابها في الدقهلية

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ودع طلاب ومعلمي مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية بأويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية نبيله عبدالقادر أبو المعاطى صاحبة ال 57 ربيعا ومقيمة كفر الشنهاب والتي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المدرسة اثناء اليوم الدراسي.



واعرب طلاب المدرسة عن بالغ حزنهم علي فراق المعلمة التي اكدوا خلالها علي مدي تفانيها وإخلاصها في العمل، واشتعلت مواقع تلتواصل الإجتماعي بعبارات العزاء والمواساه والوفاء.



ودون طالب عبارات بخط يده رسالة جاء بها " اليوم الأخير للأستاذة نبيلة، أفضل مدرسة عندي، البقاء لله، ودون التاريخ الله يرحمك استاذتي ويغفر ذنوبك من غيرك مكناش نجحنا ولا عرفنا الازاعة ولا اتعلمنا الخطالبقاء لله غلمتينا المشاركة في المسابقات وبدونك لم نكن نتعلم شئ.





دون الطالب يوسف حسين البغدادي طالب بالصف الاول الاعدادي معلمته العام الماضي علي حسابه الشخصب فيس بوك رسالة تقدير لمعلمته جاء هلالها" المحترمة وفاتك جائت علي قلبي من أصعب الأيام لأمي أحبك جدا، تعلمت منك الكثير من القيم والأخلاق وإثبات الذات وحب المدرسة والوطن، وكنت اشعر بأنكي أمي ربنا يرحمك يارب ويجعل مثواكي الجنة.





واكد والد الطالب المدرس بالأزهر الشريف ان المعلمة لم يشيد بها نجلي فقط بل جميع طلاب اامدرسة تركت بصماتها في قلوبهم، مشيرا الي ان الجنازة تقدمها طلاب وانها كانت تعلمه ايضا لنجلته يمني حسين بالصف الرابع، وهي هي معلمة فاضله تربي ابنائنا علي الاخلاق والقيم وحب الوطن والعبادة.





وفى لفته انسانيةأنعي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أسرة نبيلة عبد القادر مدرسة فصل بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأويش الحجر بمركز المنصورة والتي وافتها المنية اليوم داخل المدرسة، في بداية اليوم الدراسي.



وتقدم محافظ الدقهلية خالص التعازى لأسرة الفقيدة، داعيا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يجعل عملها فى ميزان حسناتها، وأن يلهم أهلها وأسرتها الصبر والسلوان.



وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية على عبد الرووف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسراع في انهاء كافة الاجراءات الخاصة بالمتوفاه، والمبادرة بسرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بها مشيرا الى اعتبار وفاتها اصابة عمل حرصا على حقوق ومستحقات اسرتها وذويها.



وفى ذات السياق تقدم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وقيادات المديرية بخالص التعازي لأسرة الفقيدة الكريمة،داعين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع فضله ورحمته وان يلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.







