نجوم برشلونة يتراجعون عن رفضهم قرار تخفيض الرواتب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عدد من نجوم برشلونة الإسباني تراجعوا عن موقفهم المتشدد الذي اتخذوه ضد مجلس إدارة النادي الكتالوني السابق عند مناقشة الأزمة الاقتصادية للبرسا.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن 7 لاعبين من البارسا يتقدمهم ليونيل ميسي كانوا قد رفضوا في وقت سابق تخفيض رواتبهم أو تأجيلها أثناء وجود الرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو في منصبه.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبين اتفقوا يوم الأربعاء الماضي على الجلوس مع الإدارة الجديدة والتفاوض على تخفيض الرواتب.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الممثلين القانونيين لنجوم النادي الكتالوني بدأوا المفاوضات مع مسئولي برشلونة وجاءت الانطباعات إيجابية لدى الطرفين عقب جلسة أمس.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن اللاعبين أعلنوا تفهمهم لموقف النادي واستعدادهم أيضًا لتأجيل جزء من رواتبهم إلى المواسم المقبلة لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه يسود حالة من التفاؤل داخل مجلس إدارة برشلونة بشأن التوصل لاتفاق حول تخفيض الرواتب مع اللاعبين قبل الخامس من شهر نوفمبر المقبل.



