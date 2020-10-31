صالح جمعة يهنئ جماهير الأهلي بلقب الدوري المصري

عبر صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بدرع الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، وختام الموسم بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وقدم التهنئة لجماهير الأهلي التي وقفت خلف الفريق طوال الموسم.

وأكد صالح أن الموسم الحالي اختلف كثيرًا بعدما حصد الأهلي لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق بكل قوة لحصد البطولة الإفريقية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلاته، وهنأ جميع زملائه وأفراد الجهاز الفني على الفوز بلقب الدوري.

وأشار صالح جمعة إلى أنه يشعر بحزن كبير لرحيل أحمد فتحي قائد الفريق بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من النجوم الكبار في الفريق رحلوا في الفترة الأخيرة بعد أن حققوا نجاحات كبيرة، ولكن الأهلي سيواصل تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات دائمًا.