عميد كلية حقوق دمياط: التحقيق في واقعة تعدى طفل على رجل مرور يؤكد سيادة القانون

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علق الدكتور مصطفى كامل، عميد كلية الحقوق بجامعة دمياط، على أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور، قائلًا:"مبدأ سيادة القانون يخضع له الكافة ولا يوجد أحد فوق القانون"، موضحًا أن قانون الطفل ينص على خضوع المخالفين من سن 7 إلى 12 عامًا، مضيفًا:" من سن 12 إلى 15 عام يخضع لعقوبات مشددة مثل الإيداع في دور الرعاية الاجتماعية وغيرها".



وأضاف "كامل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،أن والد الطفل سوف يحاسب قانونيًا على تعريض الغير للخطر، معقبًا: "الواقعة فيها ضرر للمجتمع ويحوز لكل من تضرر منها أن يقاضى والد الطفل باعتبار أنه مسئول عنه وتقضى المحكمة بالتعويض المدنى وإدانته مدنيًا وأيضًا قد يتعرض لعقوبة جنائية كونه عرض حياة الغير للخطر".



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وأكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين.





وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.



ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.



