استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قام المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة ببا " تنفيذا لتكليف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف " بتفقد مشكلة الصرف الصحي بقرية بني قاسم، نظرا لشكوى بعض المواطنين الذين منازلهم في منطقة منخفضة من القرية والقريبة من ترعة الإبراهيمية والذي يتسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض الشوارع، بجانب عدم قيام بعض الأهالي بكسح خزانات الصرف الصحي"الطرنشات" بالقرية.

حيث أكد رئيس المدينة بأنه تم رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية وخزانات من المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وانخفاض منسوب المنازل عن سطح الأرض بالقرية، وذلك ساهم في تخفيض منسوب المياه، مناشدا المواطنين خاصة بالمناطق المنخفضة بكسح خزانات الصرف أولا بأول لعدم تكرار المشكلة

كما أكد رئيس المدينة أن خدمة الصرف الصحي بالقرية تم الانتهاء من المشروع، وسيتم رفعه وربطه " قريبا " على محطة معالجة طنسا بني مالو، والذي سينهى المشكلة نهائيا.
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف
استجابة للمواطنين.. رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية من قرية "بني قاسم" ببني سويف

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