السولية: نعد جماهير الأهلي بتحقيق بطولات عديدة

السولية: نعد جماهير الأهلي بتحقيق بطولات عديدة
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:07 م
علي نبوي
Advertisements
أعرب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري للموسم الخامس على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.
وأضاف: «بالطبع بطولة غالية جدا، والجميع بذل مجهودًا كبيرًا طول الموسم من أجل التتويج باللقب».
وأوضح: «نعد جماهير الأهلي بتحقيق بطولات عديدة الفترة المقبلة وننتظر مساندتهم كالعادة».
وأشار السولية إلى أن الجميع سعداء بوجود مؤمن زكريا في احتفالية اليوم، مؤكدًا أن مؤمن زكريا في القلب، والجميع يتمنى الشفاء العاجل له وعودته من جديد إلينا.
وكان الأهلي قد تسلم درع الدوري رسميًّا عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا