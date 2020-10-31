السولية: نعد جماهير الأهلي بتحقيق بطولات عديدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري للموسم الخامس على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وأضاف: «بالطبع بطولة غالية جدا، والجميع بذل مجهودًا كبيرًا طول الموسم من أجل التتويج باللقب».

وأوضح: «نعد جماهير الأهلي بتحقيق بطولات عديدة الفترة المقبلة وننتظر مساندتهم كالعادة».

وأشار السولية إلى أن الجميع سعداء بوجود مؤمن زكريا في احتفالية اليوم، مؤكدًا أن مؤمن زكريا في القلب، والجميع يتمنى الشفاء العاجل له وعودته من جديد إلينا.

وكان الأهلي قد تسلم درع الدوري رسميًّا عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.

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