كهربا: سعيد بحصد أول بطولة دوري في حياتي

كهربا: سعيد بحصد أول بطولة دوري في حياتي
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:04 م
علي نبوي
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عبر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتتويج النادي ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه.
وأضاف كهربا : «سعيد بحصد أول بطولة دوري في حياتي، والتي تبقى لقبًا غاليًا جدًّا».
وأوضح: «نعد جماهير الأهلي بالقتال داخل الملعب من أجل التتويج بمزيد من البطولات الفترة المقبلة».
وأشار كهربا إلى أن علاقته بجماهير الأهلي قوية جدًّا، مؤكدًا أنه واحد من جماهير الأهلي قبل أن يكون لاعبًا في صفوفه.
وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الخامس على التوالي والثاني والأربعين في تاريخه
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