عبر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتتويج النادي ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه.





وأضاف كهربا : «سعيد بحصد أول بطولة دوري في حياتي، والتي تبقى لقبًا غاليًا جدًّا».





وأوضح: «نعد جماهير الأهلي بالقتال داخل الملعب من أجل التتويج بمزيد من البطولات الفترة المقبلة».





وأشار كهربا إلى أن علاقته بجماهير الأهلي قوية جدًّا، مؤكدًا أنه واحد من جماهير الأهلي قبل أن يكون لاعبًا في صفوفه.





وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الخامس على التوالي والثاني والأربعين في تاريخه



