الأهلي يحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري المصري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا قياسيًا بعدما أنهي الدوري المصري الممتاز برصيد 89 نقطة، وهو أعلى عدد من النقاط في موسم واحد على مدى تاريخ المسابقة منذ انطلاقها في موسم 1948-1949.

فوز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة مساء اليوم في ختام مسابقة الدوري مكن الفريق من تحطيم رقمه المسجل باسمه في سجلات البطولة، الذي حققه في موسم 2017-2018 عندما تمكن من حصد 88 نقطة. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

وخاض الأهلي هذا الموسم 34 جولة، حقق الفوز في 28 مباراة، واكتفى بالتعادل في 5 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة، ليصل إلى النقطة 88 من إجمالي 102 نقطة. 

يذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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