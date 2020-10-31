أول تعليق من موسيماني بعد تتويح الأهلي بدرع الدوري

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:02 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادي والكابتن محمود الخطيب على منحه الفرصة لقيادة الفريق والوجود في هذه اللحظة.

وقال موسيماني عقب المباراة اأن الجهاز الفني السابق كان له دور كبير في الفوز بلقب الدوري، فيما أشاد بما قدمه اللاعبون من مجهود وأداء على مدار الموسم بشكل عام، لافتًا إلى أنه حزين للغاية لعدم وجود الجماهير في المدرجات خلال مراسم التتويج، وتمنى عودتهم في أقرب فرصة.

وأضاف: «اللاعبون يستحقون الفوز باللقب، وأعتقد أن هذه البطولة جاءت في توقيت مناسب، ونتمنى أن نفوز بلقب بطولة إفريقيا لتكون هديتنا إلى الكابتن الخطيب والجماهير».

وعن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة، أكد موسيماني أن الجهاز الفني واللاعبين ملتزمون بقرارات الاتحاد الإفريقي، على الرغم من طول الفترة بين إياب نصف النهائي والمباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يأمل بأن تمر الفترة المقبلة بسلام ودون إصابات، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين والمحترفين لمعسكرات الأجندة الدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق ما زال بحاجة إلى الوقت للوصول إلى المستوى الذي يعمل الجميع من أجله، لافتًا إلى أن الأهلي لديه طموح قوي في الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.

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