بطل الدوري.. الأهلي أقوى خط هجوم بلا منافس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:00 م
الأهلي
الأهلي
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أنهي االفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل، بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، والتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ونجح الأهلي في حصد 89 نقطة كأقوى خط هجوم في المسابقة، بعدما سجل لاعبوه 74 هدفًا هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ المسابقة.

نجح الأهلي في الوصول إلى الهدف 74 هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ البطولة، بعد الرقم القياسي والمسجل باسم الأهلي، الذي حققه في موسم 2017-2018 بتسجيل 75 هدفًا.

وتعد شباك أسوان الأكثر استقبالًا للأهداف من لاعبي الأهلي هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف بواقع 5 أهداف في مباراة الدور الأول، التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة للبطولة وثلاثة أهداف في الجولة الـ20.

وكان الأهلي قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

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