تعرف على خطة تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمي) بالدقهلية

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، بدء الاستعداد لتنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الاسره والصحه الإنجابية، تحت شعار (حقك تنظمي) ضمن مبادرة أيامنا أحلى بجميع الادارات الصحيه خلال شهر نوفمبر 2020.





جاء ذلك في اطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الاسره بإتاحة خدمات تنظيم الاسره والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفه وحرصا على تلبيه الاحتياجات الغير ملباه للمجتمع وتحت رعاية وزيره الصحه الدكتورة هاله زايد، وتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظه الدقهليه، وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



عقد وكيل صحة الدقهلية، اجتماع برئاسة وكيل الوزارة بحضور مدير إدارة تنظيم الأسرة وفريق تنظيم الأسرة بالمديريه بحضور مديري الادارات الصحية ومسئولي الاعلام والرائدات حول الاستعداد والاعداد الجيد لتنفيذ الحمله التنشيطيه لتنظيم الاسره والصحه الإنجابية.





تم خلال الاجتماع التعريف بأهمية الحملة والغرض منها وتحديد دور كل مسؤول بها كما تم تكليف الرائدات الريفيات ومرشدات الجمعيات الاهليه بالمشاركه بالحمله من خلال الحصر والدعايه والترويج للحملة.



كما أشار مكي بوجوب توفير أدوية الصحة الإنجابية لصرفها أثناء الحمله وتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى.



الجدير بالذكر انه سيتم تنفيذ الحمله التنشيطيه لنشر مفهوم تنظيم الأسرة على مرحلتين:

المرحله الاولى من الحمله والتي سيتم اطلاقها من يوم 8 الي يوم 12 نوفمبر 2020 وذلك بتسع ادارات صحية ( المنصوره، ميت غمر، تمي الامديد، منيه النصر، الجماليه، المطريه، بلقاس، طلخا، محله دمنه)

المرحله الثانيه سيتم اطلاقها من يوم 15 وحتي 19 نوفمبر 2020 بتسع ادارات صحية ( اجا، السنبلاوين، دكرنس، بني عبيد، المنزله، ميت سلسيل، شربين، نبروه، جمصه) حيث سيتم العمل بالعيادات المتنقله بكل اداره يوميا وتقديم الخدمه من خلال اخصائي ونواب النساء والتوليد وتنظيم الاسره لتقديم خدمات تنظيم الاسره بالمجان وذلك في المراكز الحضريه والمستشفيات العامه والمركزيه ومراكز رعايه الامومه والطفوله كما سيتم تنفيذ الندوات الاعلاميه الخاصه بمبادره ايامنا احلي والموجهه لفئات الجمهور المختلفه تحت شعار( اسرتنا مثاليه -همسة لصحتك - حماتي حياتي - كلام رجاله - نظمتي) مع اعداد معرض لمنتجات نوادي المراه ضمن فعاليات الحمله والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية والتباعد الاجتماعي.