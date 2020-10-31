"مكافحة الاتجار في البشر": السجن المشدد وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه عقوبة مرتكبي جرائم الهجرة غير الشرعية (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، ان قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نص على معاقبة كل من يعمل بالهجرة غير الشرعية، بالسجن المشدد، وغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ الف جنيه، لكل من ساهم او نظم جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين، ومساعدتهم على الهجرة غير الشرعية.


وأوضحت السفيرة نائلة جبر، أن القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، الخاص بمكافحة الأتجار فى البشر، تصل عقوباته للمؤبد والغرامة ٥٠٠ الف جنيه فى حالة تأسيس الجانى جماعة ارهابية منظمة للأتجار فى البشر، خاصة اذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بعاهة مستديمة،او كان طفلا، او من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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