نائلة جبر: تكليفات رئاسية لتعزيز الحماية للمجنى عليهم من عمليات الهجرة غير الشرعية (فيديو)

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أكدت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، ان التكليفات الرئاسية واضحة بشأن تعزيز كل أنواع الحماية الممكنة، للمجنى عليهم وتوعيتهم بخطورة الهجرة غير الشرعية.





وقالت السفيرة نائلة جبر، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى تكليفات للأجهزة المعنية بتعزيز عنصر الحماية والتوعية، للمجنى عليهم من خطورة عمليات الهجرة غير الشرعية، والاتجار فى البشر، مشيرة الى ان الاجهزة الأمنية لديها وعى كامل بخطورة الهجرة غير الشرعية وتواجه عمليات الاتجار فى البشر بالحزم والتوعية.



وأوضحت السفيرة نائلة جبر، ان اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار فى البشر، تضم ممثلين عن ٢٩ وزارة حكومية، وتعمل على نشر ثقافة خطورة الهجرة غير الشرعية وفتح افاق جديدة لعمل الشباب ودعم التعليم الفنى وصون كرامة العاملين بالخارج، بالاضافة لدعم ومساندة صغار المنتجين الذين لا يملكون قدرة على تسويق منتجاتهم وذلك عبر إشراكهم بالمعارض المحلية.







