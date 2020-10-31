مصرع وإصابة 8 في إنقلاب ميكرباص بصحراوي بني سويف

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطلع سنور اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى "عادل.م.ا" 60 سنة وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم "علي.ح.ا"23سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات متفرقة، و"محمود.ع.م"20سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالقدم اليمني، و"بلال.ز.ي" 30 سنة عامل مصابا بجروح وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، "علاء.ط.ع"30 سنة، عامل مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيمن.

كما نقلت سيارات الإسعاف "حافظ.ا.ح" 20 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، خليل.ش.خ 35سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم الأيسر واشتباه كسر باليد اليمني، مبارك.ا.ح 32 سنة، سائق مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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