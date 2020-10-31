الأزهري والإمام يقودا عرب الرمل فنيا بدوري القسم الثالث

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استقر مجلس ادارة نادي عرب الرمل، على اسناد مهمة تدريب الفريق الكروي الاول بدوري القسم الثالث إلى يوسف الازهري، المدير الفني السابق لفريق زفتي، والذي عمل من قبل في تدريب الضبعة واتحاد بسيون.



ويضم الجهاز المعاون للأزهري، كلا من، سيد الإمام مدرب عام ومخطط أحمال، ومحروس عب السميع مدرب مساعد ومدرب حراس، وايهاب قاعود مدير اداري، وعبد الله مأمون مشرف عام.



ومن المقرر أن يقام المران الأول في الثالثة من عصر الأحد استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل بالقسم الثالث



