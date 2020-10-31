في ليلة التتويج بالدوري.. الأهلي يعادل رقمه الأسطوري في الدوري الممتاز

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، في تحقيق فوز عريض على نظيره طلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى فى السلام، بثلاثية نظيفة فى المباراة الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز.


وعادل الأهلى رقمه القياسى فى عدد الانتصارات فى موسم واحد، والمسجل باسمه بعدد 28 انتصارا فى موسم 2017 – 2018، حيث حقق هذا الموسم 28 فوزا بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

  

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على قوة خط خلال الموسم الحالى حيث يعد أقوى دفاع ولم يدخل مرماه إلا 8 أهداف فقط فى 34 مباراة.

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