لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
تصوير: محمد الصادق
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احتفل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالدوري رقم 42، وذلك بعد تسلم الدرع رسميًّا عقب انتهاء مباراة الطلائع، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي بمدية السلام، في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

وألتقط لاعبي الأهلي الصور التذكارية مع درع الدوري، الذي احتفل به الفريق مساء اليوم، بعدما أسدل الستار على اللقب المحلي، الذي توج به نادي القرن للمرة الخامسة على التوالي.

وواصل عروضه القوية المميزة بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي بالسلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز التي حسم الفريق لقبها قبل نهايتها بسبعة أسابيع.


وسيطر الأحمر على مجريات اللعب محققًا الفوز ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، حيث تقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف عن طريق وليد سليمان في الدقيقة الأولى، والأنجولي جيرالدو في الدقيقة 18، ومحمود كهربا في الدقيقة 35، فيما استمرت السيطرة في الشوط الثاني قبل أن يحتفل الجهاز الفني واللاعبون عقب المباراة بتسلم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي والخامس على التوالي، بعد أن سجل الفريق 74 هدفًا كأقوى خط هجوم، وكذلك أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط.


لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)
لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)

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درع الدوري الدوري المصري الأهلي أخبار الأهلي

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