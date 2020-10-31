لاعبو الأهلي يحتفلون بدرع الدوري الـ 42 (صور)

احتفل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالدوري رقم 42، وذلك بعد تسلم الدرع رسميًّا عقب انتهاء مباراة الطلائع، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي بمدية السلام، في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.





وألتقط لاعبي الأهلي الصور التذكارية مع درع الدوري، الذي احتفل به الفريق مساء اليوم، بعدما أسدل الستار على اللقب المحلي، الذي توج به نادي القرن للمرة الخامسة على التوالي.



