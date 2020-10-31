زيدان يعلق على تألق دياز مع ميلان









ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أعرب عن سعادته على تألق الإسباني إبراهيم دياز نجم الملكي أثناء فترة إعارته في ميلان الإيطالي.





وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن دياز وصل إلى هدفه الثالث بقميص ميلان يوم الخميس الماضي عندما سجل في مرمى سبارتا براج في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.





وأكد الموقع الإسباني أن زين الدين زيدان أبلغ المقربين منه أنه سعيد للغاية بالمستوى الذي وصل له دياز مع ميلان في الموسم الحالي.





وألمح الموقع الإسباني أن زيدان يتابع مباريات دياز مع ميلان عن قرب لأنه يدرك أن النجم الإسباني جزء مهم من مستقبل الملكي.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن زيدان يرغب في أن يصبح دياز لاعبًا مهمًا في مشروع ميلان مثل النرويجي مارتن أوديجارد أثناء فترة إعارته إلى ريال سوسيداد.





وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان يخطط لإعادة دياز عقب نهاية فترة إعارته ومنحه دورًا أكبر في المشاركة برفقة ريال مدريد خلال الموسم المقبل.



