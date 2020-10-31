وائل الإبراشي: سيناء تشهد تنمية حقيقية بشكل عملى وسريع وحاسم

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه طيلة العقود الماضية كان الحديث متكرر عن تنمية سيناء، ولكن لم يحدث ذلك، بينما الآن الدولة تهتم بشكل كبير بالتنمية الحقيقية، مشددًا على أنه في الوقت الذى تحارب فيه مصر الإرهاب على أرض الفيروز تسير بقوة في مشروع التنمية، وتابع:"تنمية سيناء الآن تتم بشكل سريع وعملى وحاسم".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه لن تحدث التنمية بدون ربط سيناء بالدلتا، وهو ما تم بالفعل من خلال الأنفاق التى ربطت سيناء بشكل أقوى الآن.



وفى سياق آخر قال "الإبراشى"، إن التعليم هو العامل الرئيسى في نهضة الأمم، ولذلك يشهد ملف التعليم أهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى إفتتاح الرئيس لجامعة الملك، وتابع:"مصر سيكون لديها أفضل الجامعات التي تغنينا عن الجميع".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.



وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.



وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.



