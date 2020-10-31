لميس الحديدي عن فيديو طفل يصدم أمين شرطة بسيارته: "عيل ماشفش رباية"

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على واقعة طفل المعادي الذي صدم رجل مرور بقيادته لسيارته قائلة " الطفل اللى بالفيديو المتداول معرفش حاسس بجبروت وقوة ليه".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء السبت، قائلة: " الطفل مش عارف يحترم الكبير، ولازم يحترم القائمين على إنفاذ القانون، دا عيل ماشفش رباية".





وأكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين.





وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.



ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

