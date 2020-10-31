بريطانيا تعلن عن أغلاق شامل بسبب فيروس كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
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قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، إنه سيتم فرض إغلاق شامل داخل البلد بسبب كورونا المستجد "كوفيد-19".

                            

وذلك بعد أن أكد مصدر حكومي بريطاني اليوم السبت، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يدرس إمكانية فرض الإغلاق العام في بريطانيا لمدة شهر اعتبارًا من الأسبوع المقبل لإبطاء معدل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

 

وقال المصدر بحسب وكالة "رويترز" إن الإجراءات الحكومية الممكن اتخاذها ردا على تنامي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا لا تزال قيد الدراسة وأن أي قرار لم يتم اتخاذه بعد، مضيفًا أنه من المنتظر أن يجتمع عددا من الوزراء اليوم لمناقشة هذا الموضوع.

 

فيما ذكرت صحيفة "ذي تايمز" أن الحجر الصحي العام يمكن أن يشمل جميع مؤسسات المملكة باستثناء  المراكز التجارية الرئيسية ودور الحضانة والمدارس والجامعات.

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