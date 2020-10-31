عمرو أديب عن استقرار الوضع الوبائي في مصر: "لسبب يعلمه الله"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان رئيس وزراء بريطانيا الإغلاق لمدة شهر بسبب كورونا، مشيرا إلى أن هذه الطريقة يطلق عليها "الحجر الإيرلندي" لكسر حلقة الفيروس.

وعن الوضع الوبائي في مصر، أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الوضع في مصر مستقر، معلقا: "لسبب يعلمه رب العالمين.. هل ده بسبب التطعيم اللي اخدناه وإحنا صغيرين الله أعلم.. هل عشان إحنا ضد الكسر الله أعلم.. هل عشان إحنا بنقول للكورونا تمشي بتمشي الله أعلم".

وأضاف أن السيطرة على الوضع الوبائي في مصر في يد الشعب، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، مؤكدا أننا امامنا فرصة ذهبية لعدم التعرض لموجة ثانية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 80 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 107376 حالات من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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