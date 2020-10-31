إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام بارما بالدوري الإيطالي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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سقط إنتر ميلان في فخ التعادل أمام ضيفه بارما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الآفاعي، ضمن منافسات الدولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب جوزيبي مياتز، تقمص المهاجم الإيفواري كواسي جيرفينيو دور البطولة في فريق بارما.

وسجل جيرفينيو هدفي بارما في الدقيقتين 46 و62 ورد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بهدف لإنتر في الدقيقة 64 وخطف مواطنه ايفان بيريسيتش هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس مقابل خمس نقاط لبارما في المركز الخامس عشر.

ورفع اتالانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر وتوقف رصيد كروتوني عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

ويدين اتالانتا بالفضل في هذا الفوز لنجمه الكولومبي لويس مورييل الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 26 و38 وتكفل النيجيري سيمون نوانكو بالهدف الوحيد لكروتوني في الدقيقة 41.

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