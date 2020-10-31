بقيادة صلاح.. ليفربول يعبر عقبة وست هام في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ضيفه وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.







وعلى ملعب آنفيلد، نجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف أمام ويستهام إلى الفوز بهدفين لينفرد بالصدارة.

وتقدم ويستهام بهدف عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة العاشرة لكن المهاجم المصري محمد صلاح أدرك التعادل لليفربول قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة خطف المهاجم البرتغالي دييجو جوتا هدف الفوز لليفربول.

الفوز رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إيفرتون الذي يلتقي غداً الأحد مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، فيما توقف رصيد ويستهام عند ثمان نقاط في المركز الثالث عشر.