الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لإستعادة خدمات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم المعار، حتى نهاية الموسم الجاري.





وطالبت اللجنة، بضرورة إستعادة خدمات صلاح محسن المعار إلى سموحة، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق، بالموسم الجديد.





كما أبلغت اللجنة مسؤولو القلعة الحمراء، بضرورة عودة محمد شريف المعار إلى إنبي، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولي، واحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين.





فيما يأتي طلب عودة صلاح محسن، بسبب القدرات العالية التي يمتلكها والتي ساعدت فريقه السكندري في أكثر من مباراة، طوال الموسم الجاري.





وكان الفريق السكندري، أبدى رغبته في وقت سابق بالحصول على خدمات محسن بصفة نهائية، إلا أن المارد الأحمر يسعى لتعويض غيابات فريقه بالفترة المقبلة.



