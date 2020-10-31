وزير التعليم العالي: مدرجات جامعة الملك سلمان من أرقى المدرجات عالميًا (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مدرجات جامعة الملك سلمان من أرقى المدرجات على مستوى العالم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس السيسي جامعة الملك سلمان، أن التنقيات الحديثة داخل الجامعة تتيح إعداد محاضرة لأستاذة مصريين وعلماء بالخارج للطلاب داخل الجامعة.

وأضاف خالد عبد الغفار، أنه يجب أن يفخر الجميع بالجامعات التي يتم إنشائها، فجامعة الملك سلمان ضمن الجامعات الذكية التي تهدف لتحقيق الريادة محليا وإقليما وعالميا.

وأوضح أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة الملك سلمان توفر أنشطة طلابية متطورة وملاعب وحمامات سباحة، موضحا أنه يتم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في حياة الطلاب داخل الجامعة لتحقيق أهدافهم.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات القومية التي سيتم افتتاحها قريبا.


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

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