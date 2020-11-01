سمية الخشاب تعرب عن سعادتها بالتعاون مع محمد رمضان فى مسلسل "موسى"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى مسلسل موسى والمقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وكتبت سمية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام : سعيدة جداً جمهوري الحبيب إنى هكون معاكم فى رمضان 2021 ومتفائلة جداً بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبدالرحمن ومشاركتي مع النجم محمد رمضان ، دعواتكم لينا بالتوفيق وربنا يكرمنا جميعاً ونقدر نسعدكم يا أحلى وأجدع جمهور فى العالم.

يشار إلي أن مسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

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