وزير التعليم العالي: لا أميل للغلق الكلي للدراسة.. "ضرره أكثر من نفعه"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الجامعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، أن كل الجامعات حملت المناهج على منصات التعلم الإلكتروني لأنها اكتسبت خبرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الغلق في التعليم يضر أكثر مما يفيد، مؤكدا أنه لا يميل لفكرة الإغلاق التام للدراسة، ولن تتعطل الحياة مرة أخرى كما حدث في مارس.

وأكد أن مصر تسيطر على الموقف بشأن أزمة كورونا، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تعلن أن الإصابات بكورونا محدودة جدا.

وأردف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا زلنا في بواقي المرحلة الأولى والزيادة في أعداد الإصابات غير مقلقة، مؤكدا مستعدين للتعامل مع أي زيادة في الإصابات.

واستطرد: "الناس مبتعملش حاجة تستاهل عليها كرم ربنا بعد التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية ولازم الناس تعمل اللي عليها ولا تتهاون وتاخد إجراءتها الاحترازية"، مشيرا إلى أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضروري «احنا مش هنمشي ورا كل واحد عشان نخليه يلتزم بالإجراءات».

واختتم، سيتم إجراء التجارب على المتطوعين باللقاح المصري ضد فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن التجارب كانت مبشرة جدا.


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

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