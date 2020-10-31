لميس الحديدي تعلق على تصريح الرئيس السيسي على أحداث 2011: ليس المقصود بها أنها كويسة و ولا وحشة!

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عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على افتتاح متحف شرم الشيخ، قائلة: "الرئيس اليوم أكد على أهمية المتحف واليوم نتذكر تدمير الاثار في العراق وسوريا، وهي مشهد مؤلم ليس لنا فقط، بل للإنسانية جمعاء، نحن نتحدث عن معابد كاملة يتم هدمها.. وهناك سوق كامل للأثار السورية والعراقية في العاصمة البريطانية والقانون هناك يسمح بذلك إذا كان هناك وثائق".



وعن حديث الرئيس عن أوضاع ما بعد 2011، قالت "الحديدي"، قالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، قائلة: "المقصود ليس 2011 حلوة ولا وحشة ؟ قصده أن وجود اي حالة من عدم الاستقرار تمثل سيولة في مؤسسات الدولة وعدم إحكام السيطرة على الآثار وسرقتها وتهريبها، وهذا ما حدث في سوريا والعراق، حيث انها دولة غير مستقرة، ومن ثم يأتي تشديد الرئيس مرات ومرات أخرها اليوم على فكرة الدولة ثم الدولة ثم الدولة".



وفي ذات السياق علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاث متاحف في كفر الشيخ وشرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.



وقال "وزيري" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "لأول مرة يتم افتتاح متحف في مدينة شرم الشيخ المدينة السياحية العالمية ليكون مقصد سياحي جديد يضاف على خريطة السياحة العالمية".



وأشار إلى أن المتحف يضم 5200 قطعة أثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية واستمرارًا إلى الفترة اليونانية والرومانية حتى العصر الحديث نهاية بالقطع السيناوية.



وأوضح أن هذا المتحف اعتمد على منظومة هامة تمثلت في حب الحياة على ارض مصر، لافتًا إلى أنه يضم مجموعة من الآثار تعرض لأول مرة تم اكتشافها بأيادي مصرية والتي تمثلت في خبيئة الطيور والحيوانات المقدسة والمحنطة.



وتابع أن المتحف يضم بعض القطع الأثرية كانت موجودة في المخازن تعرض لأول مرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أثنى على طريقة عرض المتحف ومجموع المقتنيات الأثرية به.



واستطرد أن المتحف يضم قاعة من أضخم القاعات تسمى قاعة الحياة اليومية معروض فيها عدد من الكبائن الخاصة بالكهنة والقضاة والكتبة والحكام.



ولفت إلى أنه يتم عرض تمثال مزدوج لكبير كهنة اوزيريس ومومياء لجعران محنط وهو الأول من نوعه في العالم كله وعدد من التماسيح والثعابين، مشددًا على أن الاكتشافات مازالت مستمرة منذ 2017 ولن نتوقف.



وكشف أنه سيكون هناك ثلاث افتتاحات خلال الفترة المقبلة لكل من المتحف القومي للحضارة في الفسطاط، متحف العاصمة الإدارية، وافتتاح آخر سيعلن عنه قريبا في شهر نوفمبر المقبل.







