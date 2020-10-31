وزير التعليم العالي: ميزانية الوزارة في الفترة المقبلة 120 مليار جنيه و"ماكناش نحلم بالرقم ده" (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه كان استاذًا جامعيًا قبل أن يكون وزيرا للتعليم العالي ولم يلاحظ الاهتمام بالتعليم الجامعي كما هو الآن في عهد الرئيس السيسي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، أن وجود الإرادة والتمويل والمتابعة اليومية أدت لإنجاز جامعة الملك سلمان في أقل من 3 سنوات منذ كانت أرض صحراء حتى تحولت لهذا الكيان الفخم.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوقت الذي يحتاجه إنشاء أي جامعة لا يقل عن 10 سنوات.

ولفت إلى أن حجم ميزانية وزارة التعليم الحالي يتجاوز الـ 120 مليار جنيه في الفترة المقبلة، مردفا "الرقم ده لم نكن نحلم به من قبل".

وأردف، وزير التعليم العالي، نهتم ببرامج السياحة والضيافة في جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار بمستقبل مصر.


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.


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