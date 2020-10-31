الأهلي يقهر طلائع الجيش بالثلاثة في ختام الدوري المصري

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حقق الأهلي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ستاد "الأهلي we" وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.


وسجل ثلاثية الأهلي كلا من وليد سليمان وجيرالدو دا كوستا ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقائق 1، 17، 36.

الشوط الأول

لم يمهل الأهلي نظيره الطلائع إلا 45 ثانية فقط حتى نجح وليد سليمان في أحراز الهدف الأول للمارد الأحمر مستغلا تمريرة من زميله محمود "كهربا" سددها باتجاه المرمى لتصطدم بمحمد بسام حارس الفريق العسكري وتصل مرة أخرى لوليد سليمان الذي وضع الكرة داخل الشباك.

بعد هدف الأهلي الأول استمرت سيطرة لاعبي الفريق الأحمر على مجريات المباراة ليضيف الأنجولي جيرالدو دا كوستا الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد تلقيه تمريرة متقنة من أليو بادجي ليضعها جيرالدو من فوق محمد بسام حارس الطلائع ويسجل الهدف الثاني لأصحاب القميص الأحمر. 

ولم يكتفي لاعبو الأهلي بالهدفين اللذين تم تسجيلهما وواصلوا هجماتهم على مرمى محمد بسام حيث مرر محمد فخر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمود كهربا في الدقيقة 36 ليسددها مباشرة داخل المرمى محرزا الهدف الثالث للأهلي.

بعد الهدف الثالث للأهلي أتيحت فرصة تقليص النتيجة لفريق طلائع الجيش لكن علي لطفي تصدى لانفراد عمرو جمال بنجاح، ثم يُنقذ عربي بدر فرصة أخرى من أمام أحمد كابوريا في الدقيقة 43.

ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا الشوط أي جديد على مستوى الأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

الشوط الثاني
وفي الشوط الثاني حاول لاعبو فريق طلائع الجيش تقليص النتيجة حيث شنوا هجوما على مرمى الأهلي لكن دفاعات الفريق الأحمر ومن خلفهم الحارس علي لطفي حرمهم من ذلك.

ورمى كل مدرب بأوراقه حيث دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع بناصر منسي لتنشيط الناحية الهجومية، فيما أشرك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بأحمد الشيخ وصالح جمعة قبل نهاية المباراة بنحو 22 دقيقة.

وهدأ رتم اللعب في أخر 20 دقيقة حيث حاول كل مدرب إشراك أكثر من لاعب ومنحه فرصة المشاركة في أخر مباريات الدوري.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 89 نقطة لينهي موسمه في المركز الأول، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

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