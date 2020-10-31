فبيولا صالح: حظر التجوال في فرنسا ساعد الشرطة في منع وقوع حوادث إرهابية

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علقت الكاتبة فبيولا صالح، على تطورات الاحداث في فرنسا التي تشهد تسارعًا بعد وقوع حادثتين إرهابيتين جديدتين اليوم قائلة: "تطورات الاحداث اليوم تعني إنتظار مزيد ومزيد من أحداث العنف"



وأضافت "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية " ON" من العاصمة باريس، قائلة: "هذه الحادثة تطرح تساؤلات مهمة حول مدن الجنوب الفرنسي، ولا نعلم حتى الان هل وقوع الحادثتين في نفس اليوم يشير إلى تسلل مجموعة من الشباب، أم أن كل حادث وقع بشكل منفصل حيث ان حادث نيس وقع من شاب قدم لفرنسا في التاسع من أكتوبر الجاري، واقدم على فعلته الارهابية، والشخص الثاني ستظهر حقيقته بعد القبض عليه، ولازلنا ننتظر التحقيقات ".



وكشفت الكاتبة عن اسباب سرعة تحرك الشرطة الفرنسية ومنعها لوقوع أحداث أخرى إرهابية كانت وشيكة الحدوث بسبب فرض حظر التجوال الشامل السائد في فرنسا، تحسبًا لتطورات الموجة الثانية لفيروس " كورونا "، وبالتالي فإن تواجد الشرطة الوطنية الفرنسية بكثافة منذ فرض حظر التجوال اسهم في وقف حدوث حادثة في ضواحي باريس، ومقارنة بذلك لم تتمكن شرطة مدينة ليون من إلقاء القبض على الفاعل اليوم ".



وحول معنى تفعيل خلية الازمة التي أعلنها وزير الداخلية الفرنسية قالت " خلية الازمة تعلن عندما تحدث حوادث إرهابية في البلاد لكونها خلية ازمة أمنية على غرار خلية الازمة الصحية في جائحة كورونا ".



وتابعت قائلة " رغم أن الحوادث الارهابية لازالت لا تسقط ضحايا كثر، لكن وفقًا للمنشور الموزع على مديريات الشرطة في مدينة نيس قبل أيام من وزارة الداخلية يرى أن هناك عملية إستهداف للاراضي الفرنسية".

