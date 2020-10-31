عباس أبو الحسن ينعى شون كونري ويعلق "أحد أهم الممثلون الإنجليز"

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نعى الفنان عباس أبو الحسن وفاة الفنان شون كونري الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 90 عاماً ، ونشر عباس صورة للراحل شون عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعبر عن حزنه لرحيله وكتب : وداعاً چيمس بوند توفي اليوم سير شون كونري عن عمر ناهز التسعون عاماً ، أحد أهم الممثلون الإنجليز ، واحد أفضل من قاموا بدور جيمس بوند.



وقد أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية رسميا عن وفاة النجم الاسكتلندي الكبير شون كونري عن عمر يناهز الـ 90 عام، والذي اشتهر بكونه أول من جسد شخصية جيمس بوند.



وتمتع شون بمسيرة فنية حافلة وحاز على لقب الفارس فى العام 2000 ، كما حصل على الكثير من الجوائز خلال مسيرته الفنية وشملت جوائزه العديدة "أوسكار" وجائزتي "بافتا" وثلاث جوائز "جولدن جلوب".