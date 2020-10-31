عباس أبو الحسن ينعى شون كونري ويعلق "أحد أهم الممثلون الإنجليز"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

نعى الفنان عباس أبو الحسن وفاة الفنان شون كونري الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 90 عاماً ، ونشر عباس صورة للراحل شون عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعبر عن حزنه لرحيله وكتب : وداعاً چيمس بوند توفي اليوم سير شون كونري عن عمر ناهز التسعون عاماً ، أحد أهم الممثلون الإنجليز ، واحد أفضل من قاموا بدور جيمس بوند.

وقد أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية رسميا عن وفاة النجم الاسكتلندي الكبير شون كونري عن عمر يناهز الـ 90 عام، والذي اشتهر بكونه أول من جسد شخصية جيمس بوند.

وتمتع شون بمسيرة فنية حافلة وحاز على لقب الفارس فى العام 2000 ، كما حصل على الكثير من الجوائز خلال مسيرته الفنية وشملت جوائزه العديدة "أوسكار" وجائزتي "بافتا" وثلاث جوائز "جولدن جلوب".

أخبار تهمك

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

التحقيق مع الطفل المتهم بالتعدي علي رجل مرور بالمعادي

منذ حوالي 3 ساعات

شقيقة شهيد الشهامة بالإسكندرية تكشف تفاصيل واقعة المشاجرة التي أودت بحياته

منذ ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 9 ساعات

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

منذ ثلث ساعة

الزمالك يدرس ضم «إيتو الكونغو» في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

10:01 م

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

09:34 م

تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

11:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف