منافس الزمالك.. خبر سار للرجاء المغربي قبل موقعة الإياب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى نادي الرجاء البيضاوي خبرا سارا اليوم السبت، بإعلان شفاء لاعبين اثنين من فيروس كورونا، بعد المسحة الطبية التي أجراها الفريق، صباح اليوم.

 

وتلقى الرجاء هذه الأنباء، قبل مواجهة الزمالك المصري، المقررة الأربعاء المقبل بستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وأعلن الرجاء، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، تعافي مجموعة من لاعبيه على مدار الأيام الأخيرة، وهي الأخبار التي أسعدت المدرب جمال السلامي.

 

وكان الرجاء قد عانى خلال الأسبوع الماضي من إصابة حوالي 14 لاعبًا بين صفوفه بفيروس كورونا، إلا أن الأوضاع تتحسن بشكل سريع داخل النادي البيضاوي.

 

وسيجري الرجاء، غدا الأحد، مسحة طبية أخرى، من أجل الوقوف على الحالة الصحية للفريق، قبل السفر لمصر يوم الإثنين المقبل.

 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي.

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