الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز





تخطط إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي باتشيكو.





الزمالك يحسم صفقة رجب بكار من بيراميدز





اقترب رجب بكار ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.





وتواصل مسؤولو الزمالك، في الفترة الأخيرة مع إدارة بيراميدز من أجل التوصل لصيغة اتفاق لانتقال رجب بكار بشكل نهائي إلى القلعة البيضاء بداية الموسم الجديد.





واستقر رجب بكار لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، على الرحيل عن صفوف فريقه فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية.





ويمتلك بكار العديد من العروض المحلية، وكان أبرزها من الأهلى والزمالك، إلا إن اللاعب أصبح على مقربة من القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي المقبل.



