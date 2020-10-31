تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح نجم الجيل تامر حسني، الأغنية الرابعة من ألبومه والتي تحمل عنوان "بألف سلامة" وذلك عبر قناة شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات"يوتيوب".


أغنية" بألف سلامة" كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال حمداوي، تم تسجل الغناء باستوديو م هيثم راضي.


في سياق آخر احتل نجم الجيل تامر حسني، تريند موقع الفيديوهات"يوتيوب" فتصدر مؤخرًا بأغنية"ترجعلنا بالسلامة" للاعب كرة القدم مؤمن زكريا، وأغنية "فجأة افترقنا" كما تفوق حسني، على أغاني مطربي المهرجانات التي تم طرحها بنفس توقيت أغاني حسني، فمنذ سنوات عديدة لم يجرؤ نجم على تخطي النجاحات الرقميه للمهرجانات الذي انتشرت بشكل كبير بين فئة عمرية معينة والذي يفضلها البعض ويستاء منها آخرين والآن استطاع الفنان تامرحسني بفنه الراقي، أن يصعد بالأغنية الرومانسيه والإنسانيه مره أخرى إلى الصداره في الأرقام ولمكانها السليم في قلوب المصريين والعرب.

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