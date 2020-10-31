فيروس كورونا يضرب لاتسيو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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أصدر نادي لاتسيو الإيطالي، بيانًا رسميًا، أعلن من خلال إصابة بعض لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف لاتسيو في بيان: وفقا لنتائج هذه الفحوص، سيعيد الفريق بأكمله الفحوص من أجل تحديد اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مباراة الأحد ضد تورينو، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب سيموني إنزاغي الذي يسبق المباراة في المعتاد.

وأرسل لاتسيو تشكيلة منقوصة إلى بلجيكا من أجل مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، واستعان بأربعة لاعبين شبان لاستكمال العدد في موقف وصفه المدرب إنزاغي بأنه "سريالي"، لكن النادي لم يحدد من أصيب بكوفيد-19 من بين اللاعبين الذين غابوا عن هذه المباراة.

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