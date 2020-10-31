لميس الحديدي عن افتتاح جامعة الملك سلمان: السيسي يستثمر في البشر

Advertisements



علقت الاعلامية لميس الحديدي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، قائلة: "هذه الجامعة تنضم لنحو 24 جامعة تم إفتتاحها مؤخرا، وتضم فرعين في مدينتي الطور ورأس سدر، وتستوعب نحو 25 إلى 30 الف طالب وهي ضمن رعيل جامعات تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مشروعات اخرى مثل متحف شرم الشيخ ومحطة تحلية المياه".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، مساء السبت،: "الرئيس اليوم تحدث عن أهمية التعليم كونه الأساس في تطور أي مجتمع، لكن الاهم اليوم أن كافة هذه المشروعات في محافظة سيناء سواء في الجنوب أو مناطق أخرى فقضية تنمية سيناء من القضايا الهامة والحالة بالذات فرص التشغيل ".



وتابعت: "الرئيس شدد على أهمية التعليم وبناء مزيد من الجامعات مع الزيادة السكانية، فالجامعة ليست بناء وخرسانة، لكن بداخلها أدوات كثيرة بداية من الاساتذة، ومرورًا بالبنية التحتية وما تقدمة من متخرجين لسوق العمل فهو إستثمار في البشر ".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.



وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة



وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.



