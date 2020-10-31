كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:





حراسة المرمى: نيتو.





خط الدفاع: سيرجي روبرتو- جيرارد بيكيه- كليموه لينجليه- جوردي ألبا.





خط الوسط: فرينكي دي يونج- سيرجيو بوسكيتس- عثمان ديمبلي.





خط الهجوم: أنطوان جريزمان- ليونيل ميسي- أنسو فاتي.





ويحتل برشلونة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل ألافيس المركز السادس عشر بنفس عدد النقاط.



