كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني
السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:23 م
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:
حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: سيرجي روبرتو- جيرارد بيكيه- كليموه لينجليه- جوردي ألبا.
خط الوسط: فرينكي دي يونج- سيرجيو بوسكيتس- عثمان ديمبلي.
خط الهجوم: أنطوان جريزمان- ليونيل ميسي- أنسو فاتي.
ويحتل برشلونة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل ألافيس المركز السادس عشر بنفس عدد النقاط.
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