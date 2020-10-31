كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو- جيرارد بيكيه- كليموه لينجليه- جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج- سيرجيو بوسكيتس- عثمان ديمبلي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان- ليونيل ميسي- أنسو فاتي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل ألافيس المركز السادس عشر بنفس عدد النقاط.

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