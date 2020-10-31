وزير التعليم العالي: ألف طالب يبدؤون دراسة الفصل الأول بجامعة الملك سلمان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية مهتمة بملف التعليم، قائلا "الدولة تؤمن بأهمية العلم لبناء الإنسان المصري الحديث".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، "جامعة الملك سلمان تتميز بكونها ذكية تعتمد على النظام الإلكتروني، فضلا عن أن كافة البرامج التي تُدرس لطلابها تتماشى مع سوق العمل".

وأشار إلى أن أكثر من 80% من الطلاب يلتحقون بالجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين بدؤوا الدراسة بجامعة الملك سلمان خلال الفصل الأول يصل إلى ألف طالب.

وأضاف "مصر تفتتح جامعات في ظل أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعد تحديا كبيرا"، مشيرا إلى أن مصر أضافت ما يقرب من 30 إلى 35 مؤسسة تعليمية جديدة خلال السنوات الخمس الماضية ما بين ين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

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