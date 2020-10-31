مصادر تكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة تعدي طفل على شرطي بالمرور

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أفادت مصادر قضائية بأن والد الطفل بطل واقعة التعدي على شرطي تابع للإدارة العامة للمرور، متواجد خلال التحقيقات مع نجله لسماع أقواله حول الواقعة، وتعريض حياة نجله للخطر، إثر قيادته سيارة.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.



ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.